Ineos va construire en dix jours une usine de gel hydroalcoolique près de Marseille

FRANCE. Le Britannique Ineos (60 mrds€ de chiffre d'affaires et 22 000 salariés) annonce, mardi 31 mars 2020, vouloir construire une usine de fabrication de gel hydroalcoolique en France, selon les spécifications de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).



Le chimiste (183 sites dans 26 pays) est déjà implanté dans le complexe pétrochimique de Lavera, près de Martigues (40 km de Marseille). C'est ici qu'elle bâtira sa nouvelle unité qui sera opérationnelle en dix jours pour produire un million de bouteilles par mois.



Ces gels pour les mains, en bouteilles et en flacons, seront mis à la disposition gratuite des hôpitaux durant toute la période de crise sanitaire. Ils seront aussi commercialisés dans les pharmacies et les supermarchés.



"Il devient de plus en plus évident que le contact entre les mains et la bouche est une cause importante de contagion du coronavirus. Nous construirons trois usines : au Royaume-Uni, en Allemagne et en France en dix jours pour produire de très grandes réserves", précise Jim Ratcliffe, fondateur et président d'Ineos.



Ineos se présente comme le plus grand producteur européen de l'alcool isopropylique et l'éthanol, deux matières nécessaires à la fabrication du désinfectant pour les mains. Il est également propriétaire du club de football de l'OGC Nice.