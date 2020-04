Ineos lance sa production de gel hydroalcoolique en France

FRANCE. Le chimiste Ineos avait annoncé, mardi 31 mars 2020, la création d'une usine en France à Lavéra (Martigues, près de Marseille) en dix jours pour produire du gel hydroalcoolique. Elle communique désormais sur le début de la production, mercredi 8 avril 2020, avec un objectif d'un million de bouteilles par mois. Il s'agit de petites bouteilles et de flacons destinées à la vente en supermarché, pharmacie mais aussi aux entreprises. Le groupe fournira gratuitement les hôpitaux de la région de ce précieux gel désinfectant stérile."Ineos est une entreprise dotée de ressources et de compétences de fabrication énormes. Si nous pouvons trouver d'autres moyens d'aider dans la bataille contre le coronavirus, nous sommes absolument déterminés à jouer notre rôle", souligne, dans un communiqué, son fondateur et Pdg, Jim Ratcliffe. Dans ce texte, l'entreprise estime que "Les désinfectants pour les mains sont une arme essentielle dans la lutte contre le coronavirus et restent rares en France et en Europe." Aussi, après la mise en production de cette unité marseillaise ainsi que de deux autres en Grande-Bretagne et en Allemagne, Ineos veut poursuivre sur cette voie et va construire une seconde usine en France à Étain (20 km de Verdun). Elle sera également opérationnelle en dix jours et diffusera principalement les hôpitaux de la région parisienne, du Nord-Est de la France et de la Belgique.Plus grand producteur européen d'alcool isopropylique (IPA) et d'éthanol - les deux matières nécessaires à la fabrication du gel désinfectant pour les mains -, à raison d'un million de tonnes par an, Ineos a réalisé un chiffre d'affaires de 60 mrds€ en 2019 et compte 22 000 salariés répartis sur 183 sites dans vingt-six pays. Le groupe est également propriétaire du club de football de l'OGC Nice.