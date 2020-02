Inégalités de genre sur le marché du travail en Afrique du Nord

EXTRAIT :



Un modèle logistique binaire étudie d’abord ces déterminants de l’accès aux segments du marché du travail formel et informel. Ensuite, le papier se concentre sur la répartition des sexes sur la division de l’emploi formel / informel. Les régressions quantiles mettent en évidence les schémas de répartition des salaires selon le sexe écarts salariaux et la segmentation du marché du travail. Enfin, une décomposition Oaxaca-Ransom mesure l’écart salarial entre hommes et femmes, qui reste pour la plupart inexpliqué. Une conclusion récapitule les principales constatations.