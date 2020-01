Industrie de défense : une filière navale française en ordre dispersé ?

Ce n'est un secret pour personne : comme le titrait récemment le quotidien La Croix, l'industrie de l'armement est stratégique pour l'Etat français. En termes d'indépendance et de souveraineté, mais aussi en termes financiers. En 2018, les exportations françaises se sont élevées à 9 milliards d'euros, secteurs terrestre, naval et aéronautique confondus (certaines années comme 2015 ont même atteint des records, avec 16,9 milliards d'euros à l'export). De plus, la construction navale vit en ce moment une vraie révolution technique, une nouvelle génération de bâtiments intelligents sont en train de voir le jour comme en témoigne le travail des 1200 ingénieurs de Naval Group sur le site d'Ollioules (Var), totalement concentrés sur l'intégration des grands logiciels et de la réalité virtuelle dans la conception et dans le fonctionnement des futurs engins, sur et sous les mers.Fer de lance de l'industrie tricolore, Naval Group est une entreprise qui a le vent en poupe depuis près de... quatre siècles ! C'est en effet le cardinal de Richelieu qui a fondé les arsenaux de France. Déjà au XVIIe siècle, l'Etat français avait en tête d'être garant de sa propre indépendance sur les mers. Depuis, de l'eau a coulé en rades de Brest et de Toulon. Les arsenaux se sont tour à tour appelés DCN, puis DCNS avant d'être rebaptisés Naval Group en 2017 sous l'impulsion de son actuel PDG, l'emblématique Hervé Guillou qui sera atteint par la limite d'âge courant 2020.A l'heure du bilan, l'équipe dirigeante peut montrer ses excellents résultats industriels et économiques mais également son carnet de commandes : il est plein, avec par exemple le contrat de cinquante ans signé avec l'Australie pour la livraison de douze sous-marins . Pour accélérer sa mutation digitale, le constructeur tisse aussi de nouveaux partenariats, comme avec le Centre de l'énergie atomique de Saclay, avec le motoriste Safran ou même avec Peugeot. « Il n'y a plus un projet de l'entreprise qui ne démarre sans que l'on se pose la question de la cybersécurité, explique Patrick Hébrard , coordinateur cybernaval pour Naval Group et titulaire de la chaire de cyberdéfense à l'Ecole navale de Lanvéoc. Durant tout le cycle de vie du navire, nos cyberexperts interviennent aussi bien au niveau du design, que des architectures, du codage, des essais et de la qualification finale avant livraison et ensuite au niveau du maintien en condition de sécurité. » En deux mots, Naval Group est devenu un constructeur systémique et intégrateur, version 4.0.