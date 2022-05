Impact de la crise Covid-19 sur les TPME et l’emploi en Tunisie

Extrait :



Dans ce contexte, la Banque africaine de développement et l’Organisation internationale du travail ont conjointement mené une étude pour analyser la situation des TPME et de l’emploi afin de proposer des pistes d’intervention. L’étude s’appuie notamment sur une enquête menée en 2020 par la Banque auprès de plus de 2 000 TPME. C’est le fruit d’une collaboration avec la Direction générale des PME du ministère de l’Industrie et le think tank dénommé Institut arabe des chefs d’entreprise (IACE).