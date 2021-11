Impact de la crise Covid-19 sur l’emploi et les TPME au Maroc

Extrait :



Selon l’étude, deux tiers des très petites et moyennes entreprises (TPME) du Royaume ont enregistré une baisse de chiffre d’affaires de plus de 15% au premier semestre 2020. Cette situation a entraîné, à la fin 2020, la perte de 430 000 emplois en comparaison à 2019 et une hausse du sous-emploi.

Concentrant 73% des emplois, les TPME ont été les plus affectées. L’étude analyse ainsi la situation d’avant crise et révèle, par ailleurs, l’importance du secteur informel qui concerne 81% des TPME et 60% des emplois du secteur privé. Le document met également en évidence les contraintes structurelles préexistantes, exacerbées par la pandémie.