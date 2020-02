IDE 2019 : le Maroc recule fortement et l’Égypte progresse

MAROC/EGYPTE. Le Maroc affiche pour 2019 un recul des investissements directs étrangers (IDE) de 47% alors que l’Égypte annonce une croissance des IDE de 5% . Les performances des deux pays qui attirent le plus d'IDE en Afrique du Nord impactent directement la région qui enregistre en 2019 une baisse de 11% à 14 mrds $.Selon l'office des changes et la CNUCED, le Maroc a bénéficié en 2019 de deux fois plus d'IDE (1,89 mrds $ soit un recul de 1,66 mrds $ par rapport à 2018) qu'il n'a investi lui même à l'étranger (965 M$ soit + 311 M$). Mais l'écart s'est considérablement réduit. Le solde pour 2019 est de 913 M$ contre 2,89 milliards $ en 2018. Cette dégradation s'explique en partie par une année 2018 particulièrement faste (+38% d'IDE), avec la vente de Saham Finances au groupe Sud Africain Sanlam pour 1 mrds $.A l'autre bout de la Méditerranée, la situation des droits de l'homme en Égypte ne perturbe pas les investisseurs qui misent sur le pays de pharaons. L’Égypte draine à elle seule plus de la moitié des IDE d'Afrique du Nord. Selon la ministre égyptienne du Plan, Hala el Saeed, le pays a bénéficié de 8,5 mrds $ d'IDE en 2019. Les étrangers ont essentiellement investit dans le gaz, le pétrole, les télécommunications, l'immobilier et le tourisme.