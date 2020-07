HSBC prévoit 255 suppressions de postes en France sur un effectif de 678 salariés

FRANCE. La banque britannique HSBC envisage de licencier un salarié sur trois en France selon le syndicat FO de l'entreprise. Dans un communiqué, ce dernier précise que le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), présenté lundi 6 juillet 2020 aux représentants du personnel, prévoit 255 suppressions de postes (dont 20 déjà prévues) sur un effectif total de 678 salariés. "Ces départs se feront prioritairement sur la base du volontariat. S’il n’y avait pas suffisamment de volontaires, il y aurait des licenciements pour motif économique", souligne FO.



Une réunion d'information du personnel se déroulera le 10 juillet 2020 et une consultation le 6 octobre 2020. Deux vagues de départs se succèderont alors. Une courant du 16 novembre 2020 au 31 mai 2021et l'autre du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021. "La majorité des départs devrait intervenir dans le premier trimestre 2021", indique le communiqué du syndicat.



Le groupe créé à Hong Kong en 1865 (sous le nom The Hongkong and Shanghai Banking Corporation d'où son nom) et dont le siège social se trouve à Londres depuis 1993, entend vendre sa banque de particuliers en France qui dispose d'un réseau de 250 agences. Oddo et la Banque Postale sont sur les rangs.