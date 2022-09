HOMERe France et l'IECD s'allient pour faciliter l'employabilité des jeunes Libanais

Sur la période 2022/2023, une dizaine de jeunes vont pouvoir bénéficier de cet accord, "pluriannuel et sans date limite" précisent ses promoteurs. L'idée est de vite multiplier ce nombre. "L’ensemble des moyens humains mobilisés par HOMERe France et l’IECD pour ces accompagnements, ainsi que les aides financières attribuées aux stagiaires, en fonction de leurs ressources et des indemnités de stages versées par le entreprises qui les reçoivent, peuvent être estimés, très globalement à environ 50 000 € par an ", indique Bruno Boulnois à econostrum.info.Du 22 au 24 septembre 2022, il se rendra à Beyrouth dans le cadre de la visite officielle de Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur au Liban. Le président d'HOMERe rencontrera les premiers candidats stagiaires présélectionnés par l'IECD. Lancé en mars 2015 , HOMERe permet de rapprocher les mondes économique et de la formation en accompagnant des jeunes méditerranéens lors de stages internationaux et professionnalisant en entreprises. L'association se donne pour objectif d'améliorer l'employabilité dans le bassin méditerranéen en trouvant des stages en entreprise pour les élèves en université. Après s'être développé au Maroc, en Tunisie et en Égypte notamment (plus de 500 stagiaires accompagnés depuis dix ans), l'association, basée à Marseille, signe son premier accord au Liban.Créé en 1988 à Strasbourg (siège exécutif à Paris) à l'initiative d'entrepreneurs et d'universitaires, l'IECD accompagne le développement humain et économique des seize pays (Bassin méditerranéen, Madagascar, Asie du Sud-Est) dans lequel il intervient avec une centaine de partenaires locaux et 299 collaborateurs dont 246 sur le terrain. Sa mission est reconnue d'utilité publique depuis 2010.