Guillaume Péard prend la présidence France et Maghreb de Kuehne + Nagel

FRANCE / MAGHREB. Le logisticien Kuehne + Nagel (82 000 salariés sur 1 300 implantations dans 100 pays) nomme Guillaume Péard comme président France et Maghreb. Il succède à Guillaume Col.



Déjà membre de l'équipe de direction France, il dirige l'activité Route depuis 2013 après "trente ans passés dans le transport avec des fonctions commerciale, marketing et de direction auprès d'acteurs nationaux et d'acteurs internationaux comme DB Schenker", précise un communiqué.



Hansjörg Rodi, président Europe de Kuehne + Nagel, dit opter "pour la continuité. Nous sommes en pleine croissance en France et nous souhaitons conserver cette dynamique en favorisant nos talents internes."



"Nous allons continuer à développer nos activités logistiques, routières, aériennes, maritimes et notre accompagnement aux formalités douanière en France", souligne Guillaume Péard. "Notre objectif reste d'être leader sur l'ensemble de nos métiers à moyen terme", précise-t-il.



Kuehne + Nagel emploie 11 000 salariés en France où il dispose de 140 sites. L'entreprise revendique 16 000 clients sur ce marché.