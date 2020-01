Grèce, Chypre et Israël deviennent officiellement partenaires du projet de gazoduc EastMed

Pour contrer la Turquie qui ne veut pas de ce projet, les gouvernements grec, chypriote et israélien signent un protocole d'accord sur le gazoduc EastMed. La lecture de cet article est réservée aux abonnés Nous vous proposons :



- l'achat de cet article à 3 €

- une offre particuliers dès 5 € par mois,

- deux offres professionnelles à 10 et 14 € par mois.

Paiement par Paypal. Paiement par chèque seulement pour les abonnements annuels.

Vous souhaitez avoir plus d'infos ? Un souci avec votre abonnement ? : Contactez la rédaction Déjà inscrit ? Grèce, Chypre et Israël deviennent officiellement partenaires du projet de gazoduc EastMed Rédigé le Vendredi 3 Janvier 2020