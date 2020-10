Giuseppe Conte renforce le dispositif de lutte contre le coronavirus en Italie

ITALIE. Après la France avec son couvre-feu à partir de 21 heures et l' Espagne en confinement, l'Italie décide aussi de renforcer ses mesures de lutte contre la Covid-19. Giuseppe Conte a mis en place, dimanche 25 octobre 2020, de nouvelles restrictions avec notamment la fermeture des cinémas, salles de gym, piscines et théâtre jusqu'au 24 novembre 2020. Elles avaient été annoncées le 18 octobre 2020 Le Premier ministre italien a également restreint l'amplitude horaire d'ouverture des bars et des restaurants qui ne pourront plus servir après 18h. 75% des heures de cours dans les lycées et les universités se tiendront en distanciel.Le pays a enregistré environ 20 000 nouveaux cas en 24h portant à 525 782 le nombre de cas avérés pour 37 338 décès au 26 octobre 2020.Rome avait déjà rendu obligatoire le port du masque à l'extérieur du domicile au début du mois d'octobre 2020 et rallongé jusqu'au 31 janvier 2021 l'état d'urgence sanitaire adopté en février 2020.Lire aussi : Presque toute l'Europe du Sud voit rouge sur la carte de la Covid-19