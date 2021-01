Gibraltar, le rocher méditerranéen grain de sable du Brexit

Malgré la signature, la veille de Noël, d'un pavé de près de 1 300 pages fixant les relations post-Brexit entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, la question de Gibraltar n'a pas encore été totalement tranchée. Elle ne le sera qu'après des négociations bilatérales entre Londres et Madrid. En attendant, la libre-circulation des personnes entre ce territoire jugé non autonome par l'Onu et l'Espagne n'est pas remise en cause. Gibraltar devrait même bénéficier du statut Schengen dans six mois. La lecture de cet article est réservée aux abonnés Nous vous proposons :



Gibraltar, le rocher méditerranéen grain de sable du Brexit Rédigé le Lundi 18 Janvier 2021