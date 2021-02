Gefco inaugure un entrepôt de 10 000 m² à Tanger Med

MAROC / FRANCE. Le groupe français Gefco (4,7 mrds€ de chiffre d'affaires en 2019 et 15 000 salariés) inaugure un nouvel entrepôt de 10 000 m² au Maroc dans la zone franche logistique de Tanger Med ("Medhub"). Opérationnel depuis janvier 2021, il propose onze quais de chargement et de déchargement. "Le Maroc dispose d'une importante main-d'œuvre, d'infrastructures de classe mondiale telles que le port Tanger Med et de grandes possibilités de croissance liées à sa situation géographique stratégique. Nous continuons d’investir au Maroc pour fournir aux clients de la région les solutions les plus agiles, intelligentes et innovantes pour leurs entreprises", commente Sébastien Roger, directeur général de Gefco Maroc.



Le logisticien, l'un des principaux fournisseurs de logistique automobile en Europe, s'implante dans le premier pôle automobile d'Afrique (un million de véhicules neufs exportés par an) pour soutenir son expansion au Maroc tout en confortant sa position sur ce marché où il est présent depuis vingt ans. Selon le logisticien, 135 entreprises et équipementiers automobiles bénéficieront des nouvelles installations dont PSA, Continental, Faurecia, 3M, Novares et Valeo.