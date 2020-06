Garantir l’approvisionnement des nations

Présent au chantier Yangzijiang sur le Yangtze le 19 janvier pour la livraison de notre navire porte-conteneurs Douce France, j’ai pris la mesure de l’importance de l’épidémie qui frappait la Chine. Cette infection pulmonaire sans frontière a embrasé la planète en quelques semaines à peine. Le Covid-19 s’est propagé à toute vitesse, comme les flammes qui ont ravagé les forêts australiennes quelques mois plus tôt. Tout est mis en œuvre pour contenir l’incendie, pour faire face à une crise sanitaire mondiale unique dans l’histoire. Une crise que personne n’a vu venir.









Derrière cet ennemi invisible contre lequel nous nous battons, une autre menace tout aussi invisible plane sur nos populations. Nous sommes aujourd’hui face au risque de la rupture d’approvisionnement alimentaire, comme l’a rappelé dernièrement le secrétaire général des Nations Unis, António Guterres. Alors que tous les avions de ligne restent cloués au sol, le transport maritime, qui assurait déjà 90% du commerce mondial, joue plus de jamais un rôle stratégique, un lien vital puisqu’il permet de nourrir des populations et de maintenir l’approvisionnement en matériel médical et produits pharmaceutiques.





Pour en savoir plus... Les États concentrent leurs efforts, construisent des digues, des remparts pour freiner cette pandémie dévastatrice. Après la Chine et l’Europe, elle poursuit son œuvre macabre en aux Etats-Unis, en Afrique, en Amérique Latine et dans la Caraïbe, autant d’îles et de continents dans lesquels nous avons des escales et des amis.Derrière cet ennemi invisible contre lequel nous nous battons, une autre menace tout aussi invisible plane sur nos populations. Nous sommes aujourd’hui face au risque de la rupture d’approvisionnement alimentaire, comme l’a rappelé dernièrement le secrétaire général des Nations Unis, António Guterres. Alors que tous les avions de ligne restent cloués au sol, le transport maritime, qui assurait déjà 90% du commerce mondial, joue plus de jamais un rôle stratégique, un lien vital puisqu’il permet de nourrir des populations et de maintenir l’approvisionnement en matériel médical et produits pharmaceutiques.





Lu 8 fois