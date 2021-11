Garanti BBVA Leasing va rétrocéder 25 M$ de financements climatiques

TURQUIE. La société turque de leasing Garanti BBVA Leasing va bénéficier d'une ligne de crédit de 25 M$ (22,20 M€) dédiée au financement climatique. Prêtée par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd), elle sera rétrocédée aux entreprises locales investissant dans une plus grande durabilité.



Cette ligne de crédit intervient dans le cadre de la facilité de financement de l'énergie durable en Turquie (Turkey sustainable energy financing facility/TurSEFF), développée en 2010 par la Berd et soutenue par l'Union européenne et le ministère turc du Trésor et des Finances. Le programme fournit également une assistance technique gratuite aux entreprises. Une équipe d'experts nationaux et étrangers guide les investisseurs dans leurs choix et le développement de leurs projets d'énergie durable, puis prépare les demandes de crédits.