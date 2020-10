GSE livre une plate-forme logistique de 48 200 m² en Lombardie

ITALIE. GSE Italia annonce, lundi 19 octobre 2020, la livraison à Mesero (Lombardie, à 20 km à l'ouest de Milan) d'une plate-forme logistique multifonctionnelle de 48 200 m² construite pour Fondo CER-L. Pouvant accueillir plusieurs locataires, elle sera gérée par Carlyle Real Estate SGR.



Sa construction avait démarré mi-septembre 2019 pour une livraison prévue vers la mi-juillet 2020. Après un arrêt de chantier d'un mois et demi (de mi-mars à début mai 2020), elle accueille désormais 1 200 m² de bureaux et des activités de manutention et de stockage réparties en deux cellules d'environ 23 500 m² chacune. Deux entrées sont disponibles avec quarante-huit quais de chargement au total et quarante-six places de stationnement voitures pour vingt-huit places de stationnement camions.



La filiale italienne du groupe français GSE (554 M€ de chiffre d'affaires et 450 salariés en 2019) a travaillé en coentreprise sur ce projet avec Confluence, société du groupe GSE.



La plate-forme est située à l'intersection de l'A4 Turin-Milan et de l'A8 Milan-Varèse, en direction de l'aéroport de Milan-Malpensa.