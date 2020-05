GSE construit une plate-forme logistique à Milan pour Number 1

ITALIE / FRANCE. Suite à un appel d'offres, Prologis Italie confie la conception et la construction de sa nouvelle plate-forme logistique à GSE Italie, filiale de l'Avignonnais GSE.



Implantée à Paullo (10 km à l'Est de Milan), cette infrastructure d'une surface d'environ 22 000 m& est destinée à Number 1 (290 M€ de chiffre d'affaires en 2019 et 3 600 salariés), un opérateur de logistique spécialisé dans l'épicerie. Lui permettant de doubler sa présence dans cette ville où elle bénéficie déjà d'un hub, elle sera dédiée aux activités de manutention et de stockage.



La plate-forme de trente-cinq quais de chargement disposera également de bureaux et d'espaces de services sur 635 m² et d'une mezzanine de 1 055 m².



"Grâce à cet important contrat, nous consolidons notre présence au cœur d'une zone à forte concentration industrielle et donc d'un intérêt stratégique pour notre développement. Par ailleurs, c’est une nouvelle étape dans notre relation de longue date avec Prologis, un donneur d’ordres de première importance, pour qui nous avons construit plus de 225 000 m² d’infrastructures logistiques en Italie, au cours des 20 dernières années ", commente Valentino Chiarparin, country manager de GSE Italie.



Les travaux ont débuté en novembre 2019 et avaient dû être interrompus à cause de l'urgence sanitaire liée au coronavirus. Ils ont repris depuis le 4 mai 2020. La livraison est prévue pour août 2020.