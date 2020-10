Fusion de deux entreprises italiennes spécialisées dans le paiement électronique

ITALIE. La signature d'un protocole d'accord (MoU-memorandum of understanding) entre les deux entreprises italiennes concurrentes Nexi et Sia, annoncée lundi 5 octobre 2020, ouvre la voie à une fusion créant un numéro un des paiements électroniques en Europe.



Nexi est l'un des acteurs majeurs en Italie des paiements numériques (PayTech). Il va absorber Sia, spécialisée dans les technologies de paiement et les services d'infrastructures en Italie et en Europe, contrôlée par Cassa Depositi e Pretiti (CDP) à travers sa filiale CDP Equity (CDPE). A terme, Nexi détiendra environ 70% du capital du nouvel ensemble, valorisé à plus de 15 mrds€ à la Bourse de Milan, soit l'une des dix plus grandes sociétés par capitalisation sur le marché italien. Il sera dirigé par Paolo Bertoluzzo, actuel Pdg de Nexi, qui deviendra Pdg et directeur général. Michaela Castelli conservera la présidence du Conseil d'administration qu'il détenait avec Nexi. Le Pdg actuel de Sia, Nicola Cordone poursuivra ses activités jusqu'à la clôture de l'opération.



A elles deux, Nexi et Sia revendiquent aujourd'hui 70% de parts de marché en Italie. "Le nouveau groupe couvrira l'ensemble de la chaîne de valeur des paiements numériques en proposant à tous les segments du marché : des services d'acceptation des paiements numériques aux petits et plus importants commerçants, des solutions omni-canal et de commerce électronique, l'émission et la gestion de tous les types de cartes, des applications de paiement mobile, des solutions de paiement numérique B2B, des solutions pour les transports publics locaux et pour les réseaux bancaires, des services de compensation et de commerce pour les principales institutions italiennes et internationales", précise un communiqué.



Le groupe sera le numéro un de son secteur en Europe occidentale avec 120 millions de cartes gérées et le traitement des paiements d'environ deux millions de commerçants. Son chiffre d'affaires cumulé atteint les 1,8 mrd€ (au 31 décembre 2019) pour un résultat brut (Ebitda) voisin d'un milliard d'euro.



L'opération sera finalisée d'ici à l'été 2021.