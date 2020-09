France Relance met 100 mrds€ sur la table pour accompagner l'après-Covid

Le chapitre cohésion sociale et territoriale s'appuie sur un plan pour l'emploi des jeunes de 6,5 mrds€ (avec notamment une aide de 4 000 € pour l'embauche d'un jeune de moins de 25 ans pour trois mois minimum), un bouclier anti-chômage de 6,6 mrds€ déployé sur l'activité partielle de longue durée et le renforcement du dispositif FNE-Formation, ainsi qu'une enveloppe de 5,2 mrds€ pour soutenir l'investissement des collectivités. Les hôpitaux recevront 6 mrds€ pour accompagner leurs investissements.Les 30 mrds€ affectés à la croissance verte se répartiront en 11 mrds€ sur les transports (dont 4,7 mrds€ à la SNCF pour développer le fret ferroviaire, les petites lignes et les trains de nuit), 9 mrds€ pour l'accompagnement des entreprises dans leur transition énergétique, 7 mrds€ pour favoriser la rénovation énergétique des bâtiments, 1,2 mrd€ d'aide pour une agriculture plus durable et une alimentation plus saine et 300 M€ sur l'accélération de la rénovation des réseaux d'eau, en particulier en outremer."L'objectif de France Relance est de créer 160 000 emplois en 2021. Ce ne sont pas des rodomontades : nous aurons des indicateurs concrets et des outils de suivi transparents auxquels auront accès Parlement et partenaires sociaux", soulignait, jeudi 3 septembre 2020, Jean Castex sur twitter. Intervenant, jeudi 3 septembre 2020 sur France Bleu Paris, Bernard Cohen-Hadad lui a répondu : "Je crois que, malheureusement, on ne décrète pas l'embauche. Il faut un environnement favorable aux entreprises, le maintien de la stabilité, le retour de la confiance et le maintien des aides aussi." Tout en reconnaissant que 35 mrds€ consacrés aux entreprises sous forme d'aides "ce n'est pas rien", le président de la CGPME dans la région espère juste qu'elles n'"arrivent pas trop tard."Lire aussi : Les plans de relance budgétaire français et italiens vont bien stimuler la croissance économique