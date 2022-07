Fitch rétrograde à B la note de la dette turque avec perspective négative

TURQUIE. Fitch Ratings a décidé, vendredi 8 juillet 2022, de baisser de B+ à B la note de la dette souveraine en devises étrangères à long terme (IDR) de la Turquie. L'agence britannique, filiale à 100% de l'Américain Hearst Corporation, justifie cette dégradation par "une inflation croissante et des préoccupations générales concernant l'économie, le déficit croissant de la balance courante à cause de politiques de plus en plus interventionnistes et imprévisibles". Elle l'accompagne d'une perspective négative.Dans ce pays, l'inflation ne cesse de battre des records et, en raison du conflit en Ukraine, le prix des matières premières et de l'énergie grimpent. Elle s'est établie à 78,62% en juin 2022 , son plus haut niveau depuis vingt-quatre ans. La crise monétaire bat son plein avec une livre en déclin continu qui a perdu 44% de sa valeur par rapport au dollar en 2021 et encore 23% depuis le début de l'année 2022.Au 1er juillet 2022, les réserves nettes de change de la banque centrale sont restées proches de leur plus bas niveau en vingt ans, à 7,51 mrds$. "Nous estimons que la position nette d'actifs en devises de la banque centrale est devenue légèrement négative en juin et est tombée à moins 64 mds$ si l'on exclut les swaps de devises, soit un niveau similaire à celui de décembre 2021. Nous prévoyons une baisse des réserves internationales à 94 mrds$ d'ici fin 2022 et à 88 mrds$ en 2023, ce qui ramène la couverture des paiements extérieurs courants par les réserves à 2,7 mois, soit moins que la médiane des prévisions "B", qui est de 3,8 mois", commentent les analystes britanniques.