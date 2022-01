Feu vert pour les éoliennes flottantes du golfe du Lion

"S’agissant de la troisième génération de flotteurs de Principle Power Inc. - après le WindFloat Atlantic (2MW) mis en service il y a dix ans et le WindFloat Atlantic (25MW) il y a deux ans - la conception du flotteur EFGL comporte des améliorations significatives et de nouvelles solutions. C'est aujourd'hui la technologie de flotteur la plus avancée et elle est prête pour un déploiement commercial à grande échelle", explique Grzegorz Gorski. Opérateur en chef d'Ocean Winds, il parle de "référence technologique pour l'ensemble du secteur de l'éolien flottant." Emmanuel Legrand, directeur de la transition énergétique et écologique de la Banque des Territoires, le confirme: "la DFI ouvre la porte au déploiement d’une technologie innovante qui pourrait jouer un rôle significatif dans l’atteinte des objectifs nationaux de production d’énergies renouvelables."Ses promoteurs qualifie même ce projet d'"étape majeure pour le développement de l'éolien flottant en France". Aucune éolienne flottante n'a en effet encore été implantée sur les quatre façades maritimes française. Et ce, malgré plusieurs dossiers validés suite à un appel à projets lancé par l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) en 2015 (voir encadré ci-dessous) et douze projets attendus d'ici à 2030.La France ne compte aujourd'hui que le démonstrateur Floatgen de l'École centrale de Nantes au large du Croisic depuis 2017 et d'une puissance de 2 MW, conçu par BW-ideol à La Ciotat et le démonstrateur en modèle réduit (1/10e) Eolink développant 200 kW, depuis 2018, sur le site expérimental de l'Ifremer à Sainte-Anne-du-Portzic.Nos voisins européens disposent de plus de 5 400 éoliennes flottantes au large de leurs côtes.Lire aussi: Deux projets d'éoliennes flottantes vont émerger en Méditerranée