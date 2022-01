Fermeture de deux ports égyptiens pour cause de mauvaises conditions météorologiques

ÉGYPTE. L'Autorité portuaire d'Alexandrie (Alexandria port Authority- APA) annonce la fermeture de deux ports égyptiens. Dans un communiqué, elle précise qu'à cause de mauvaises conditions météorologiques, ceux d'Alexandrie et de El-Dekheila sont fermés depuis lundi 10 janvier 2022 à 7h du matin "jusqu'à ce que le temps s'améliore" et "dans l'intérêt des personnes et des biens", comme le précise un communiqué de l'APA..



Cette région de l'Égypte (ouest du delta du Nil) subit de forts brouillards et une mer déchaînée, limitant la visibilité. Tarek Shaheen, président du Conseil d'administration de l'APA, a demandé aux départements concernés de surveiller régulièrement "les conditions météorologiques en terme de vitesse du vent, de hauteur des vagues et de pression atmosphérique".



Les deux ports d'Alexandrie et de El-Dekheila (extension naturelle du premier dans la banlieue de la seconde ville égyptienne ouverte depuis 1986), comptent parmi les plus grands du pays. Ils disposent d'une capacité d'un million de conteneurs équivalents vingt pieds (EVP).



Début décembre 2021, l'Égypte avait dû interrompre toutes les activités de navigation et fermer les détroits menant aux ports d''Alexandrie et d'El-Dekheila à cause de tempêtes de sable très violentes. La même décision avait été prise fin décembre 2017.