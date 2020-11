Face au doublement des hospitalisations en un mois, la Grèce reconfine

GRÈCE. Après la France, l' Espagne, le Portugal et l'Italie, c'est au tour de la Grèce d'opter pour le reconfinement afin de limiter la propagation de la Covid-19. Kyriakos Mitsotakis a indiqué, jeudi 5 novembre 2020, qu'il débuterait samedi 7 novembre 2020 à partir de 18h (heure locale) pour une durée prévue de trois semaines.Tout en affirmant avoir pris "une décision difficile", le Premier ministre grec entend ainsi "vaincre la deuxième vague." Athènes et Thessalonique se trouvaient déjà en confinement partiel depuis deux jours.La population ne pourra plus se rendre que dans les "magasins essentiels", comme il les qualifie. Les supermarchés, les pharmacies, les écoles maternelles et secondaires resteront ouverts. Pour sortir de chez eux, les Grecs devront au préalable indiquer le motif et l'horaire par SMS et attendre de recevoir, par le même biais, une autorisation.Selon le CSSE de la Johns Hopkins University, la Grèce, pays de 10,7 millions d'habitants, demeure pourtant peu touchée par la Covid-19 avec seulement 46 892 cas confirmés depuis le début de la pandémie et 673 morts. Les autorités ont pourtant instauré un reconfinement, car le nombre des hospitalisations sous intubation a doublé en un mois, passant de quatre-vingt deux à 169 mercredi 4 novembre 2020. "Les lits Covid-19 à Thessalonique sont occupés à 78% et dans la région d'Athènes à 66%", précise Sotiris Tsiodras, porte-parole du ministère grec de la Santé. Selon Kyriakos Mitsotakis, "si nous continuons à ce rythme, dans dix jours, nous allons avoir plus de 1 000 personnes à l'hôpital."