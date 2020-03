Extinguished Countries ressuscite les États méditerranéens disparus à travers des guides

Disponible en commande en ce mois de mars, le premier livre de la série, imprimé à Zagreb, sera consacré à la République de Venise . Il permet de voyager avec Marco Polo, Galileo Galilei, Antonio Vivaldi et Casanova à travers l'Italie mais aussi la Slovénie, la Croatie, le Monténégro, l'Albanie, la Grèce et Chypre, le périmètre de cet état millénaire disparu en 1797. En tout plus de quarante villes à parcourir et plus de dix siècles d'histoire.La rédaction des 250 pages de ce premier opus a nécessité plus de quatre cents entretiens avec des locaux (historiens, linguistes, architectes...). Le guide comprend des frises chronologiques, des infographies, des cartes, des itinéraires et de multiples histoires et anecdotes. Vous y apprendrez ainsi, par exemple, l'origine du style italic mais aussi du mot "ghetto". "Il paraît dans un premier temps en anglais et en italien, mais si la campagne marche bien, nous le traduirons en français", précise Giovanni Vale.Des podcasts sont d'ores et déjà diffusés par plusieurs radios européennes en anglais, français et italien.D'autres guides sur des États disparus sont d'ores et déjà programmés. "Notre passé commun est votre prochaine destination", clame l'équipe d'Extinguished Countries. "Il ne s’agit ni d’une opération nostalgique ni de révisionnisme historique, mais au contraire d’un guide qui veut être une réponse concrète et, dans un certain sens “légère", aux nationalismes qui regagnent l’Europe aujourd’hui. Ces guides seront en effet un antidote contre le nationalisme, puisqu’ils montrent aux touristes à quel point les frontières et les identités évoluent", commente Giovanni Vale.*Giovanni Vale collabore à plusieurs médias en Europe et est le correspondant d'econostrum.info en Croatie.