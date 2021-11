Évaluation ex post des impacts des tramways de Casablanca et de Rabat-Salé - 2020

Commanditée par l’Agence française de développement (AFD), Casa Transports et la Société de Tramway de Rabat Salé (STRS), cette évaluation est une première à bien des égards. Les deux premiers tramways de Rabat-Salé, en 2011, et de Casablanca, en 2012, ont apporté un changement qualitatif et quanti¬tatif, par bien des aspects, aux populations qui peuvent en bénéficier. Quels effets ont-ils eus sur la mobilité, et quelles conséquences au-delà de ces effets ?