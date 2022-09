Europlasma s'engage dans le traitement en France des déchets d'amiante algériens

L'entente voit plus loin puisque les deux sociétés envisagent de "proposer au marché algérien une prestation de services complète pour les déchets d’amiante dont les stocks sont estimés à plus de 10 millions de tonnes sur le territoire". Actuellement, dans ce pays, les résidus industriels dangereux sont simplement stockés dans l'attente de la création d'une filière de traitement.



Les besoins dépasseraient les 100 000 tonnes annuelles de déchets, selon l'État algérien qui multiplie les consultations depuis sa prise de conscience des problèmes environnementaux.



La capacité installée de traitement d'Inertam est de 8 000 tonnes par an. La société utilise un procédé de torche à plasma, développé par l'Aérospatiale, produisant des températures proches de 5 000° et de porter la matière en fusion. Ce plasma, "par une réaction thermique extrêmement forte en énergie, permet la fusion du déchet en mélange dans le four de vitrification", explique l'entreprise.