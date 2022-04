Eurometaux craint une pénurie en UE des métaux utilisés dans la transition énergétique

EUROPE. "Si les industries européennes ne sécurisent pas leurs approvisionnement sur le long terme, elles risquent des ruptures ou des hausses de prix pouvant ralentir la transition énergétique". Cette phrase, issue du rapport "Des métaux pour une énergie propre: Des pistes pour résoudre le défi des matières premières en Europe", rendu public le 25 avril 2022, résume le cri d'alarme poussé par Eurometaux.Commandé par l'association européenne des producteurs de métaux aux chercheurs de l'Université catholique de Louvain (KU Leuven en Néerlandais) en Belgique, ce document de 112 pages en Anglais révèle que "dans le sillage des ruptures d'approvisionnement dues à la pandémie Covid-19 et à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le manque de résilience de l'Europe pour ses besoins croissants en métaux est devenue une préoccupation stratégique". Et ce, alors que les plans de l'Europe, dont le Pacte vert pour l'Europe et ceux prévoyant une production locale des technologies vertes, vont conduire à une augmentation de la demande dans le Vieux-Continent.Lithium, cobalt, nickel, terres rares et cuivre notamment, sont les métaux à fort volume qui vont connaitre la plus forte accélération de la demande due à la transition énergétique. L'iridium, le scandium et le tellure sont eux les produits de base à faible volume les plus touchés par cet accroissement.En 2050, l'UE aurait besoin de trente-cinq fois plus de lithium qu'aujourd'hui, soit 800 000 tonnes par an, et jusqu'à vingt-six fois plus de terres rares (néodyme, dysprosium, praséodyme...). Il lui faudra aussi deux fois plus de nickel ainsi que 330% de cobalt, 45% de silicium, 35% de cuivre et de 10 à 15% de zinc supplémentaires.