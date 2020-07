Euroméditerranée tire les leçons de la crise sanitaire

Lancée voici 25 ans, l'Opération d'intérêt national Euroméditerranée est devenue la locomotive pour Marseille et sa métropole. Plus qu'une simple opération immobilière, l'établissement public d'aménagement (EPA) a pour objectif de transformer des quartiers dégradés en un cœur de ville durable et méditerranéen. La phase un a déjà permis de faire émerger le 3eme quartier d'affaires de France sur un périmètre de 310 hectares regroupant plus de 200 000 m² d'équipements publics, 650 000 m² de bureaux, 43 500 emplois publics et privés, 270 000 m² de commerces. L'EPA attaque aujourd'hui la phase 2, située plus au nord de la ville sur 170 hectares. La crise sanitaire et la récession qui en découle ne peuvent qu'impacter un tel projet. Son directeur, Hugues Parant, propose à l’État et aux collectivités d'utiliser Euroméditerranée comme un outil de relance économique. La lecture de cet article est réservée aux abonnés Nous vous proposons :



Euroméditerranée tire les leçons de la crise sanitaire Rédigé le Mercredi 8 Juillet 2020