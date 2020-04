Euler Hermes estime que l'épargne des ménages européens va atteindre 2 300 mrds€

UNION EUROPÉENNE. Selon une étude publiée mercredi 22 avril 2020 par les économistes d'Euler Hermes-Allianz Research, la crise du coronavirus va provoquer une augmentation importante des taux d'épargne des Européens. Ils pourraient progresser de 20 points (à 36%) au deuxième trimestre 2020, pour atteindre un montant additionnel de 1 300 mrds€, soit 10% du produit intérieur brut (PIB) de l'UE. Le total de l'épargne se situerait alors à 2 300 milliards€.En 2009, lors de la crise économique et financière, l'épargne dans l'UE28 avait connu un bond de 100 mrds€ pour un total de 1 100 mrds€.Le confinement et la fermeture de toutes les activités de restauration, l'impossibilité de voyager, mais aussi le chômage partiel qui devrait toucher 40% de la population active, conduisent les Européens à thésauriser et à moins consommer (10 à 15% de moins qu'avant le confinement). Euler Hermes anticipe une chute de 8 à 16% du revenu total des ménages et une perte d'emploi pour en moyenne un tiers des salariés se trouvant actuellement en chômage partiel."Lors du déconfinement progressif, l'épargne de précaution pourrait devenir un enjeu", indique l'étude précisant que "les taux d'épargne devraient rester à + 6 points au dessus des niveaux d'avant la crise et à 21% fin 2020", soit 400 mrds€ (3% du PIB).