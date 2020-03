Euler Hermes envisage une hausse de 16% des insolvabilités en Europe occidentale en 2020

ZONE EURO. Selon une étude d'Euler Hermes - Allianz Research consacrée au Covid-19, le chiffre d'affaires des entreprises de l'Eurozone devrait chuter de 15 à 25%, par rapport à l'exercice précédent et à fin mars. Les marges d'exploitation pourraient opérer un retrait de 1 à 1,5 point.Cette note de perspective, publiée vendredi 27 mars 2020, indique que le choc de la demande domestique et la contraction des flux commerciaux internationaux vont causer une contraction du PIB de la zone euro de 1,8% en 2020. Et même de 4,4% si la crise atteignait les deux mois. Le chiffre d'affaires du secteur manufacturier devrait connaître entre 12 et 18% de recul au second trimestre 2020 par rapport au second trimestre 2019.Avant l'arrivée de l'épidémie dans l'Union européenne, Euler Hermes estimait que 13 000 Pme et entreprises de capitalisation moyenne se trouvaient exposées à un risque de faillite, toujours dans la zone euro. 10% du total des Pme et entreprises de capitalisation moyenne seraient concernées en France, près de 9% en Allemagne, 6% en Espagne et 5% en Italie.