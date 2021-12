EssilorLuxottica clos l'achat de GrandVision

FRANCE/ITALIE. Dans un communiqué de presse publié le 6 décembre 2021, EssilorLuxottica annoncé contrôler 99,73 % des actions de GrandVision, propriétaire en France de GrandOptical et Générale d'optique. Le groupe franco-italien avait lancé une OPA (offre publique d'achat) sur son homologue néerlandais le 7 octobre 2021. Elle lui a permis d'acquérir pour 944 M€ 13,06 % du capital de GrandVision. Cette dernière va disparaitre « de la cotation sur Euronext Amsterdam dès que possible » précise le communiqué. En juin 2021, EssilorLuxottica avait déjà acheté 76,72% de GrandVision.



La concentration s'intensifie donc dans le secteur de la lunette. EssilorLuxottica est en effet déjà le résultat d'une fusion (2018) entre Essilor et Luxottica. Essilor est spécialiste des verres, Luxottica des montures. Avec GrandVision, le groupe se dote d'une chaine de magasins de 7 000 points de vente qui vont s'ajouter aux 11 000 qu'il possède déjà. Pour satisfaire aux règles de concurrence, EssilorLuxottica doit vendre 35 magasins en Belgique, 174 en Italie et 142 au Pays-Bas.



GrandVision a généré en 2020 un chiffre d'affaires de 3,481 milliards d’euros en recul de 12,2% alors qu'EssilorLuxottica publiait un chiffre d'affaires de 14 ,429 milliards d’euros en baisse de 14,6 % (à taux de change constant). EssilorLuxottica possède la maque Ray Ban et détient des licences pour Chanel, Prada et Versace.