Esport & Gaming : XP School s’offre Marseille comme nouveau terrain de jeu

Une école pour apprendre toutes les ficelles des jeux en ligne et faire carrière dans cet univers à fort potentiel de croissance… Depuis deux ans le groupe d’enseignement privé Ionis a lancé XP, une école destinée à former les futurs talents de l’esport et du gaming. Après Paris, Lille et Lyon, XP s’est fait une place au soleil dans le sud de la France. Compte tenu de la densité des acteurs du gaming, de l’importance de l’écosystème numérique de la French Tech, avec Medinsoft notamment, et de la présence du deuxième hub français de télécommunications, XP a ouvert ses portes à Marseille en septembre 2020, installée dans les locaux d’Epitech, autre école du groupe Ionis. Provence Promotion a favorisé l’intégration de ce campus dans l’environnement numérique local.