Eric Berton élu président d'Aix-Marseille Université

FRANCE. Le conseil d'administration d'Aix-Marseille Université (AMU) a élu, lundi 6 janvier 2020, Eric Berton comme président pour un mandat de quatre ans. Il se présentait sous la liste PAIR (Pour une université Partagées, Attractive, Innovante et Rayonnante).



Actuel vice-président Innovation et Valorisation de l'AMU depuis janvier 2016, il a obtenu vingt-huit voix sur trente-six votants, cinq voix allant à Philippe Blache et trois votes étant blancs.



Directeur de l'ISM Institut des Sciences du Mouvement (E.J. Marey, UMR 7287 AMU/CNRS), Eric Berton a également été doyen de la faculté des Sciences et du Sport de l'AMU de février 2010 à décembre 2019.



Le nouveau président a débuté sa carrière comme post-doctorant à Eurocopter du 1er septembre 1992 au 1er septembre 1994, après une thèse de Doctorat (1988-1992) à l'Université d'Aix-Marseille II avec comme spécialité la Mécanique des fluides. Il rejoint ensuite le CNRS comme chargé de recherche (1er septembre 1994 - 1er septembre 2005) et est chargé de mission du CNRS Sport (département SPI) de 2003 à 2006. Il est professeur des universités depuis le 1er septembre 2005.



Eric Berton est également connu comme président des incubateurs d'entreprises "Impulse" et "Belle de Mai", à Marseille.