Épicentre de la pandémie en Espagne, Madrid reconfine pour deux semaines

ESPAGNE. Près de 860 000 habitants de la région de Madrid (13% de la population régionale) doivent observer de nouveau un confinement depuis lundi 21 septembre 2020 et pour une durée de deux semaines. Épicentre de la pandémie en Espagne avec un taux de contagion dépassant les 1 000 cas pour 100 000 habitants, la capitale espagnole a dû fermer, dans ces zones, ses parcs et les restaurants comme les bars sont obligés de restreindre leur capacité d'accueil à 50%. Tout regroupement de plus de six personnes (contre dix auparavant) est interdit.



Même si les autorités leur recommandent "de rester chez eux la majorité du temps", les habitants pourront sortir de leur quartier librement mais ne sont autorisés à le quitter seulement pour se rendre sur leur lieu de travail, chez le médecin ou amener leurs enfants à l'école. Et en présentant un document écrit prouvant la nécessité de ce déplacement.



Dimanche 20 septembre 2020, une manifestation contre ce reconfinement s'est déroulé devant le Parlement régional de Madrid.



Lors d'un entretien télévisé, samedi 19 septembre 2020 au soir, Pedro Sanchez a indiqué qu'il "n'envisageait par un confinement du pays." Le premier ministre espagnol reconnaît cependant s'inquiéter du fait qu'à Madrid "le nombre de nouveaux cas représente le double de la moyenne nationale, et le nombre d'hospitalisation le triple."



Selon le CSSE de la Johns Hopkins University, l'Espagne est, avec 640 040 cas recensés depuis le début de la pandémie, le pays de l'Union européenne le plus touché par le coronavirus (devant la France et ses 491 553 cas). 30 495 décès y ont été recensés (contre 31 293 en France).