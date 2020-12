Epalia ouvre un site à Istres pour renforcer son maillage dans le sud de la France









Leader français du réemploi de palettes, avec plus 16 millions de palettes traitées par an, Epalia a consolidé sa présence dans le sud de la France en s'implantant à Istres début novembre, où la société exploite un site de 14 000 m2. Accompagnée par Provence Promotion dans ses démarches de recherche immobilière, Epalia a été convaincue de la pertinence de ce territoire riche en filières diversifiées.La proximité avec les sites industriels installés sur les rives de l'Étang de Berre, de la chimie notamment et le dynamisme des plates-formes logistiques ont déterminé le choix du Domaine de Coromandel. Le métier d'Epalia s'étend de l'achat-vente de palettes d'occasion toutes gammes confondues à la gestion de parcs de supports de manutention.





