Eniem sauvé in extremis...pour l'instant

ALGERIE. Afin d'éviter la naufrage d'Eniem (Entreprise Nationale de l'Industrie de l'Electroménager), l’État algérien a demandé à la Banque Extérieur d'Algérie de prêter plus de 8 M€ (1,1 milliard de dinars) à l'industriel en difficulté.



Basé à une centaine de kilomètre d'Alger, dans la banlieue de Tizi Ouzou, Eniem a annoncé jeudi 30 janvier qu'il stopperait son activité dimanche 2 février, faute de trésorerie et de pièces pour assembler le matériel qu'il commercialise en Algérie. La société emploie 1 700 salariés.



Privé de devises à la suite de la chute du cours du pétrole en 2015, l’État Algérien a en effet suspendu les autorisations d'approvisionnements afin de réduire le déficit de la balance commerciale, empêchant ainsi la société d'acheter les pièces qu'elle utilise pour assembler machines à laver et autres réfrigérateurs.



Les 8M€ débloqués ne constituent qu'une première enveloppe d'urgence. La Banque Extérieur d'Algérie devrait accorder en février un second prêt, d'une douzaine de millions d'Euros, de quoi permettre à la société de tenir « six mois » selon la direction d'Eniem. Le personnel restera tout de même au chômage technique, au moins jusqu'à fin mars, le temps de réapprovisionner l'usine en pièces détachées.



Déjà ,en juillet 2019, Eniem avait stoppé sa production faute de matière première. Le PDG de l’entreprise, Djilali Mouazer, avait alors averti que sans approvisionnement, Eniem risquait de disparaître. A l'époque, les cris l'alarme de Djilali Mouazer n'avaient pas été entendus à Alger.



D'autres industriels algériens risquent également la faillite faute de pouvoir importer, comme par exemple le fabricant de téléphones portables Condor.