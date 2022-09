Eni acquiert les activités de BP en Algérie

ITALIE / ALGÉRIE. Eni annonce, mercredi 7 septembre 2022, le rachat des activités du Britannique BP en Algérie (BP.L). Le communiqué du groupe italien précise que la transaction comprend les champs gaziers d'In Salah et d'In Amenas dans le sud du pays. "Les sociétés ont informé leurs partenaires et les entités gouvernementales algériennes concernées de leur accord. La transaction est soumise aux approbations du gouvernement, aux processus de préemption des partenaires et aux processus d'autorisation de la concurrence", précise le texte.



Opérant en Algérie sous la bannière BP Africa, la compagnie britannique possède actuellement une participation directe de respectivement 45,89% et 33,15% dans ces importants gisements représentant jusqu'à 15% des exportations de gaz algériens. Exploités conjointement avec Sonatrach et Equinor, leur production, débutée en 2006 et en 2004, s'est élevée au total à 11 milliards de mètres cubes de gaz et à 12 millions de barils de condensats et de GPL.



"Cette acquisition a une grande valeur stratégique pour contribuer davantage aux besoins en gaz de l'Europe et renforce la présence d'Eni en Algérie, un important producteur de gaz et un pays clé pour Eni", souligne le groupe italien.