Engie inaugure son centre de recherche de Stains dédié aux gaz verts

FRANCE. Le groupe français Engie (60,1 mrds€ de chiffre d'affaires en 2019) a inauguré, mardi 22 septembre 2020, son nouveau centre de recherche corporate, Engie Lab Crigen. Implanté depuis janvier 2020 à Stains, dans la banlieue parisienne, sur le site du Campus Urban Valley, il est dédié aux gaz verts (hydrogène, biogaz et gaz liquéfiés), aux nouvelles utilisations de l'énergie dans les villes et les bâtiments, à l'industrie et aux technologies émergentes (technologie numérique et intelligence artificielle, drones et robots, nanotechnologies et capteurs).



Ce transfert - il était initialement installé à Saint-Denis près du Stade de France et a déménagé pour laisser la place au futur centre aquatique des JO de 2024 - permet à Engie Lab Crigen de disposer de locaux plus adaptés pour mener à bien ses projets opérationnels de R&D et développer ses pilotes industriels. "Dans un monde où les mutations industrielles sont extrêmement rapides, la Recherche & Développement est essentielle au maintien de notre compétitivité. Nous sommes convaincus que l’accélération de la transition vers une économie neutre en carbone, repose sur une politique de Recherche & Développement ambitieuse. Cet investissement dans notre nouveau centre de recherche donne les moyens nécessaires à nos équipes pour inventer les solutions de demain", commentent Jean-Pierre Clamadieu, président du Conseil d'administration d'Engie, et Claire Waysand, directrice générale par intérim.



Le nouveau centre de Stains accueille 200 chercheurs de onze nationalités différentes, dont cinquante titulaires d'un doctorat et une vingtaine de doctorants, spécialistes de haut niveau des gaz verts. Il comprend neuf laboratoires consacrés aux essais : hydrogène, biogaz, GNL biologique, fours industriels, banc semi-virtuel, banc d'essai pour les applications de cuisine et de restauration, laboratoire pour les drones et les robots, atelier de prototypage. Ainsi qu'une halle d'essai avec une gazothèque où sont stockés les principaux gaz utilisés pour les essais. A l'extérieur, une aire d'essai est réservée aux tests de démonstrateurs et prototypes. L'ensemble compte également un bâtiment expérimental de dix-sept mètres de hauteur qui simule l'évacuation des produits de combustion dans les conduits de cheminée.



En 2019, Engie a consacré 189 M€ d'investissement à la R&D et disposait de 400 brevets en portefeuille.