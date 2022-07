Engie et Sonatrach prolongent et étendent leur accord de livraison de gaz

ALGÉRIE / FRANCE. Sonatrach et le groupe français énergétique Engie ont conclu, jeudi 7 juillet 2022, un accord d'achat et de vente de gaz naturel, indique un communiqué de la compagnie nationale algérienne des hydrocarbures.Les deux partenaires sont liés depuis 2011 et la mise en service de Medgaz (GZ4). Le gaz naturel algérien arrivant en France est livré par ce gazoduc sous-marin via la mer Méditerranée et l'Espagne. D'une capacité de 10 milliards de mètres cubes par an, Medgaz est codétenu par Sonatrach et Medina Partnership qui appartient à 50% à l'Espagnole Naturgy et à 50% à l'Américaine BlackRock). 60% du gaz arrivant par ce tube est destiné à la consommation espagnole et 40% à l'exportation.Depuis la brouille avec l'Espagne à cause du parti pris par Madrid pour Rabat sur le dossier épineux du Sahara occidental suivi du rapprochement entre les deux royaumes, Alger avait émis l'hypothèse de fermer ce gazoduc. Mais en avril 2022, Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, indiquait que l'Algérie "ne renoncerait jamais à ses engagements de fourniture de gaz à l'Espagne, quelles que soient les circonstances." Le contrat avec Medina Partnership court de toute façon jusqu'en 2032.