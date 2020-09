Engie et ArianeGroup s'unissent dans l'hydrogène renouvelable liquéfié

FRANCE. Les deux groupes français Engie (61 mrds€ de chiffre d'affaires en 2018 et 170 000 salariés) et ArianeGroup (3,6 mrds€ de chiffre d'affaires en 2018 et 9 000 salariés) ont signé, jeudi 10 septembre 2020, un accord de collaboration dans le domaine de l'hydrogène renouvelable liquéfié."Alternative zéro-émission aux énergies fossiles, l'hydrogène renouvelable liquéfié permet de faire face aux contraintes particulières de stockage et d'autonomie de secteurs tels que le maritime, le ferroviaire et l'aéronautique", précise un communiqué commun.Ensemble, Engie et ArianeGroup vont élaborer et tester la technologie de liquéfaction optimisée avec le développement d'un liquéfacteur d'hydrogène. Il s'implantera sur le site industriel d'ArianeGroup à Vernon dans l'Eure, le plus important centre d'essais hydrogène en Europe."Les fusées Ariane ont permis à ArianeGroup de faire partie des rares sociétés au monde maitrisant les systèmes et solutions fondés sur l’hydrogène liquéfié. Nous sommes honorés de la confiance du groupe Engie pour mener ce défi ensemble. A l’heure où l’hydrogène devient un élément clé des plans de relance en France, en Allemagne et pour le Green Deal européen , nous sommes impatients d’engager des projets concrets avec nos partenaires industriels ainsi qu’avec les collectivités locales et les acteurs institutionnels", commente André-Hubert Roussel, CEO d'ArianeGroup.