Engie cède 29,9% de ses parts Suez à Veolia contre l'avis de Suez

L'énergéticien Engie assure dans un communiqué, paru lundi 5 octobre 2020 au soir, que "le Conseil a pris acte de l'ensemble des engagements pris par Veolia et notamment de son engagement inconditionnel de ne pas déposer d'offre publique d'achat hostile à l'issue de l'acquisition de la participation d'Engie dans Suez et des échanges entamés entre les parties ces derniers jours sur le projet industriel".Dans un communiqué, Veolia assure qu'à l'issue de cette opération "100% des emplois et des avantages sociaux de l'ensemble des salariés de Suez en France" seront garantis et certifie qu'il s'agit bien "d'une opération franco-française". Le groupe indique également qu'il va préserver la concurrence "grâce à la reprise par l'entreprise française à mission Meridiam de l'activité Eau en France de Suez (qui s'est) engagée à préserver l'ensemble des emplois et des avantages sociaux, à reprendre le centre de recherche et de développement de Suez et à doubler les investissements prévus pour injecter 800 M€ dans ce nouveau périmètre sous cinq à sept ans".Antoine Frérot, Pdg de Veolia, s'est avoué "très heureux de poser aujourd’hui en France la première pierre d’un super champion mondial de la transformation écologique. C’est une magnifique opportunité pour les salariés, les clients et les actionnaires des deux groupes, et c’est un projet qui sert la France et qui sert la planète."