Engie accueille favorablement l'offre relevée de reprise de Veolia pour ses actions Suez

FRANCE. Mercredi 30 septembre 2020 au soir après six heures de discussions et via un communiqué, le Conseil d'administration d'Engie a indiqué qu'il "accueille favorablement" l'offre de Veolia concernant le rachat d'une grande partie des actions de Suez (29,9% sur 32%) qu'il détient.Cette décision intervient malgré une dernière démarche du Conseil d'administration de Suez , opposé à cette vente, et surtout après une nouvelle proposition de Veolia pour cette reprise de parts portée à 3,4 mrds€ contre 2,9 mrds€ fin août 2020 Rien n'est encore définitif cependant. Engie désire temporiser encore quelques jours, alors que l'offre de Veolia était sensée ne plus être valable au 30 septembre 2020 à minuit. "Le Conseil a considéré que cette nouvelle offre répond à ses attentes en termes de prix et de garantie sociale (...) Compte tenu de l'importance des enjeux pour l'ensemble des parties prenantes, le conseil a décidé de demander à Veolia d'étendre la validité de sa nouvelle offre jusqu'au 5 octobre 2020 afin que Veolia formalise son engagement inconditionnel de ne pas lancer d'offre public d'achat qui ne soit amicale", indique un communiqué d'Engie.Veolia a en effet tendu la main à Suez en souhaitant ouvrir une période de six mois de discussions pour "rechercher les bases communes d'un accord". Durant ce temps, Veolia s'engage à ne déposer "une offre publique portant sur 70,1% du capital de Suez qu'à condition qu'elle soit amicale".Jeudi 1er octobre 2020, le fonds Ardian est venu jeter un peu plus d'incertitude dans cette transaction. Soutenu par le conseil d'administration de Suez, il s'est dit intéressé par la reprise des 29,9% de parts de Suez détenues par Engie. "Ardian souhaite constituer un consortium d'investisseurs privés et publics, à dominante française, pour réaliser ce projet et lancer une offre publique amicale", précise un communiqué.Société d'investissement indépendante (créée à l'origine par Axa sous le nom Axa Private Equity avant sa reprise par ses salariés), le fonds Ardian gère et/ou conseille 100 mrds$ d'investissements privés en Europe.