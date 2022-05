Enedis obtient 800 M€ de la BEI pour raccorder les énergies renouvelables et les bornes de recharge

Déjà, près de 90% des énergies éoliennes et photovoltaïques produites en France sont intégrées au réseau de distribution géré par Enedis. A fin 2021, ce pays comptait plus de 540 000 producteurs d’énergies renouvelables (contre 3 000 en 2015) dont environ un tiers sont auto-consommateurs. En 2028, l'hexagone devrait disposer d'un à deux millions de sites d’installations photovoltaïques.

Enedis a connecté 50 000 bornes de recharge publiques, réparties dans une centaine d'aires équipées de bornes hautes puissances situées dans des copropriétés, en voirie et sur autoroute. L'entreprise envisage que 80% des copropriétés soient équipées en bornes de recharges d’ici 2030 et 100% en 2035.



"En raccordant à son réseau des énergies renouvelables produisant de manière décentralisée une électricité décarbonée et des stations de recharge de voitures électriques accélérant la décarbonation des transports, ces investissements réalisés par Enedis contribuent à renouveler en profondeur les infrastructures de distribution d’énergie en France et à favoriser de nouveaux usages automobiles", souligne Ambroise Fayolle. Pour le vice-président de la BEI, "le financement de ces nouveaux usages du réseau de distribution liés à la transition énergétique est au cœur de la stratégie bas carbone adoptée par la banque du climat de l’Union européenne dont les choix d’investissements sont avant tout guidés aujourd’hui par la priorité de la lutte contre le réchauffement climatique." En 2021, la BEI a investi 9,2 mrds dont plus d’un tiers (3,6 mrds€) concernait des projets dans l'innovation, la plupart en relation très étroite avec l'action climatique.



En 2050, l'électricité devrait représenter 55% de la consommation d'énergie finale en France.