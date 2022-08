En pleine débâcle économique, le gouverneur de la Banque centrale d’Égypte jette l'éponge

Après les conséquences économiques de la Covid-19, le pays a dû affronter celles de la guerre en Europe centrale. L'Égypte est le premier importateur mondial de blé et ses deux principaux fournisseurs sont l'Ukraine et la Russie. Elle importe 80% de son blé de ces deux pays."Les sanctions commerciales imposées à la Russie et les goulets d'étranglement correspondants dans la chaîne d'approvisionnement ont fait grimper les prix mondiaux des produits de base, tels que les prix du pétrole et du blé", soulignait, le 23 juin 2022 dans un communiqué, le Comité de politique monétaire de la Banque centrale.Les finances publiques se trouvent au plus mal avec une dette publique de 90% du PIB. Les réserves en devises (dollar américain, euro, dollar australien, yen et yuan) fondent et sont passées de 41 mrds$ en février 2022 à 33,3 mrds$ à fin juin 2022 et 33,14 à fin juillet 2022, selon les chiffres de la Banque centrale.Le Caire poursuit des discussions avec le Fonds monétaire international pour obtenir un nouveau prêt. Fin juillet 2022 , l'institution avait estimé que l'Égypte devait faire des « progrès décisifs » en matière de réformes fiscales et structurelles.