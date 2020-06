En pleine crise Covid-19, l'Egypte inaugure deux aéroports internationaux

ÉGYPTE. La crise de la Covid-19 et la morosité du secteur touristique mondial n'empêchent pas Abdel Fattah al-Sissi d'être confiant dans la reprise du tourisme. Le président égyptien a inauguré, lundi 29 juin 2020 et par visioconférence, deux aéroports internationaux et plusieurs projets à l'Est du Caire dont le palais du Baron Empain tout juste restauré à Héliopolis ainsi que plusieurs routes.



Le premier desservira la nouvelle capitale administrative (NAC) du pays, située près du Caire. Implanté sur un terrain de 4 km², il entre dans le cadre du plan visant à relier les zones de l'Est du Caire et les villes de Shorouk, Badr, Héliopolis et celles des gouvernorats du canal de Suez. Doté de quarante-cinq bâtiments et d'un terminal principal de 5 000 m², cet aéroport disposera d'une capacité d'accueil de 300 passagers par heure.



Le second, baptisé Sphinx, se trouve à l'extrême ouest de la capitale (Gizeh). Il appartient à la longue liste de projets du plan gouvernemental pour stimuler le tourisme dans le pays et avait déjà ouvert ses pistes en 2019 en test pour quelques opérations après un investissement de 300 M€. Le Sphinx se trouve à proximité des quartiers de la cité du 6 Octobre (Grand Caire), à moins de vingt kilomètres des pyramides de Gizeh, de la ville de Sheikh Zayed et des gouvernorats du Fayoum et de Beni Souef.



Les deux nouvelles infrastructures vont pouvoir délester l'aéroport international du Caire, aujourd'hui très congestionné.