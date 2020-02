En liquidation judiciaire, Air Italy ne redécollera plus

Ministre italienne des Transports, Paola De Micheli a réagi par un communiqué cinglant à cette faillite : "La décision de mettre en liquidation une entreprise de telle dimension, sans en informer au préalable le gouvernement et sans examiner sérieusement d'éventuelles alternatives, n'est pas acceptable". Une réunion entre les actionnaires et le gouvernement est prévue mercredi 12 février 2020.



Basée à Olbia en Sardaigne, avec un hub à Milan-Malpensa, Air Italy assurait principalement des vols intérieurs et également quelques liaisons vers l'Amérique du Nord et l'Afrique perturbée après l'interdiction de vol du Boeing 737 MAX 8.



La compagnie est née en octobre 2017 sur les cendres de Meridiana (ex-Alisarda créée par l'Aga Khan en 1963) et a été rebaptisée Air Italy avec l'arrivée de Qatar Airways (49%) aux côtés d'Alisarda (51%).



Qatar Airways s'est montrée, dans un communiqué, très sévère sur le rôle joué par l'actionnaire majoritaire. La compagnie émiratie se disait "prête, encore une fois, à faire sa part pour soutenir la relance et la croissance de la compagnie aérienne, mais que cela n'aurait été possible qu'avec l'investissement de tous les actionnaires". Qatar Airways envisageait en février 2018 de disposer d'une flotte de cinquante appareils d'ici 2022 et de transporter à cet horizon 10 millions de passagers (contre 2,6 millions à l'époque). Et même de prendre la place de numéro un italien à Alitalia.