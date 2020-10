En fuite vers la Turquie, John McAfee arrêté à Barcelone

ESPAGNE. John McAfee, créateur à la fin des 1980 de l'anti-virus qui porte son nom, a été arrêté, mardi 6 octobre 2020 à l'aéroport d'El Prat (Barcelone), alors qu'il se préparait à prendre un vol pour Istanbul.



Agé de soixante-quinze ans, l'informaticien né au Royaume-Uni et de nationalité américaine doit répondre d'un acte d'accusation, prononcé en juin 2020 mais publié seulement lundi 5 octobre 2020 par la justice de son pays, pour fraude fiscale entre 2014 et 2018. Il n'aurait pas déclarer plusieurs millions de revenus issus de la promotion de crypto-monnaies, de services de consultant, de conférences et de la vente de droits pour un futur documentaire sur sa vie. Ces sommes avaient été versées sur des comptes d'autres personnes et en monnaies virtuelles pour éviter de les déclarer aux impôts.



Un mandat d'Interpol venait d'être lancé contre lui alors qu'il se trouvait en fuite depuis 2019. En détention provisoire, John McAfee devrait être extradé prochainement vers les Etats-Unis.



Candidat par deux fois à la candidature du Parti libertarien (2016 et 2020) pour la présidence américaine, il n'a pas pu en obtenir l'investiture. Sa société McAfee Associates a été rachetée en 2010 par Intel (pour 7,6 mrds$) qui l'a débaptisée en Intel Security en 2014 après les nombreux déboires judiciaires et excentricités de John McAfee.