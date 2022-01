En Provence, Ubigreen propose d’économiser des mètres carrés et des KWh









La suite sur... Ubigreen, acteur engagé dans la réduction de l’empreinte énergétique des bâtiments et l’optimisation de l’usage des bureaux, s’est implanté dans le Sud-Est de la France en septembre 2021 avec l’appui de Provence Promotion. Originaire d’Île-de-France et d’Occitanie l’entreprise emploie une cinquantaine de personnes. Elle entend convaincre les propriétaires et exploitants d’immeubles tertiaires provençaux de réaliser 10 à 30% d’économies d’énergie…





Lu 41 fois