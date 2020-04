En Jordanie et au Liban, les entrepreneurs sociaux tendent la main aux réfugiés

Les auteurs du rapport ont pu dégager un certain nombre de caractéristiques permettant de qualifier l’entrepreneuriat social : un secteur essentiellement qui repose sur la « création d’une valeur sociale plutôt que sur la création d’une valeur purement marchande », qui cherche à « être viable financièrement » et identifié en tant qu’entreprise sociale.Dans un reportage Econostrum de 2018 , Constantin Tsakas, délégué général de l'Institut de la Méditerranée et secrétaire général du Femise, soulignait que « face au chômage des jeunes, à l'économie informelle, aux inégalités et au manque de diversification économique, les entreprises à impact social ont le potentiel, faiblement exploité, d'être un accélérateur de développement socio-économique en mettant à profit des approches innovantes." Le rapport EuroMed du FEMISE , paru en Juin 2019, offrait également un panorama des grandes potentialités de ce secteur mais aussi les obstacles auxquels il est confronté.Car malgré ce riche potentiel, l’entrepreneuriat social doit faire face à de nombreux obstacles, au premier rang desquels l’absence de reconnaissance en tant qu’entité juridique et les conséquences qui en découlent. Opter pour le statut d’organisation à but lucratif, implique de renoncer à toute déduction fiscale, à la possibilité de recevoir des subventions et des dons (exonérés d’impôt). Choisir le statut d’associations à but non-lucratif freine les entreprises sociales dans leurs capacités à générer des revenus. De fait, elles sont bridées dans l’accès aux financements et privées des bénéfices des incubateurs et accélérateurs. Autre handicap de taille, l’octroi de permis de travail aux réfugiés.« Bien que l’entrepreneuriat social ne soit pas la seule réponse à la crise des réfugiés; à la faveur d’un environnement législatif favorable, il est susceptible de devenir un acteur important notamment grâce aux nouvelles technologies qui permettent d’intensifier leurs activités et de potentiellement maximiser leurs impacts », préconise le Femise.Le rapport